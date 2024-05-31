Alanya Belediyesi Fahri Gürses Etüt ve Destek Eğitim Kurs Merkezi, Payallar Şehit Aybüke Öğretmen Destek Eğitim Kurs Merkezi’nde eğitim gören 12. sınıf ve mezun öğrenciler ile Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklayan 12. sınıf öğrencileri için motivasyon programı düzenlendi. Cikcilli Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve 650 öğrencinin katıldığı programa Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ve Belediyenin eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler katıldı.



KONUKÇU: BELEDİYE İMKANLARIYLA FARK YARATACAĞIZ

8 - 9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin 1 yıllık yoğun programlarının ardından arkadaşlarıyla eğlendikleri gecede, öğrencilere başarılar dileyen Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, “2 aydır belediye yönetimindeyiz. Seçimlere hazırlanırken ilk söylediğim şey, belediyenin sosyal hizmetleri, eğitim ve spor ile alakalı birimlerinin genel idaresinde olmaktı. Bu alanı özellikle istiyordum. 11 yıldır Waldorf Yaşam Okulu’nun eğitim yöneticiliğini yapıyordum. Eğitim en çok sevdiğim, en çok ilgilendiğim alanlardan bir tanesi. Ne güzel ki Sevgili Başkanımız Osman Tarık Özçelik bu alanla ilgili görevlendirmede bulundu. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Benim için yaptığım çalışmaların sonuçlarını en güzel göreceğim alanlardan birisinin eğitim olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizin de içinde bulunduğunuz etüt merkezleri, kreşler, yurt ve Alanya Belediyespor’daki bütün çocuklarımızın; gençlerimizin gelişimini hem bilimsel hem sosyal hem entelektüel hem de sportif olarak destekleyeceğim bir alanda sorumluluk almaktan mutluyum. Umarım sizlerin geleceğe hazırlanmasında katkımız olur öğretmenlerimizle beraber. Sizin sınav öncesi son günleriniz, sınava girip hayallerinizin peşine düşecek bir dönemdesiniz. Alanya’nın bütün çocuklarına çok güzel bir geleceğe ulaşmaları için emek harcayacağımızı buradan belirteyim. Biz bunun için geldik. Burada belediyenin imkanları dahilinde fark yaratacağımız konusunda hiçbir şüphem yok. Sizler de belki içinde belki uzaktan bunun mutlaka tanığı olacaksınız. Sizlere söz veriyorum. Alanya’nın çocuklarının bu kentin geleceğinde, ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmesi için elimizden gelenin daha daha fazlasını yapacağız" dedi.



BAŞKAN ÖZÇELİK: SİZLER MEMLEKETİN UMUDUSUNUZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik öğrencilere tecrübelerini paylaştı. Başkan Özçelik, “Az önce arkadaşlarınıza söylediğim şuydu; ‘çocuklar sizi görünce içimde bir ışık parladı’ dedim. Hakikaten şu güzelliğinizi, şu hevesinizi, şu hayata en azından bu salondaki bakışınızı gördükten sonra 60 yaşına gelmiş biri olarak sizi kıskandım. Siz bu memleketin geleceğisiniz, ışığısınız. Bu memleketi gelecekte yönetecek, yönetim kademelerinde bir fiil bulunacak kişilersiniz ve bunu hiç unutmayın. Size kim ne derse desin ‘hiçbir şey değilsek biz bu memleketin umuduyuz arkadaş’ deyin. Bu sizin heybenizdeki en önemli gıda olsun. Kendinizi küçümsemeyin. Yapamayız demeyin. Bundan 45 yıl önce ben bu masalarda, bu sıralarda oturan birisiydim. Çalıştık, Faruk Konukçu Bey’de dahil olmak üzere artık o da bir yönetici sıfatında. Memleketin yöneticisi, işçisi, müdürü, amiri içinizden birisi milletvekili, içinizden birisi belediye başkanı olacak ve bu memleketi siz yöneteceksiniz. Yolunuzu hiç şaşırmayın, ailenize, büyüklerinize ‘biz bu memleketin umuduyuz’ deyin. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolu takip edin başka bir şey yapmanıza gerek yok. Sizlerle beraber olmak için buradayım, elimden geldiğince de önünüzdeki hayatınızda Alanya Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin Başkanı olarak ekibimle birlikte sizlere yardımcı olacağız. Unutmayın; Atatürk’ün yolunda bu memleketin umudu, geleceği sizlersiniz" şeklinde konuştu. Başkan Özçelik’i ayakta alkışlayan öğrenciler, düzenlenen etkinlik için teşekkür ettiler. Başkan Özçelik, öğrencilerle gecenin anısına fotoğraf çektirdi. Etkinlik geç saatlere kadar oyun havaları ve danslar eşliğinde devam etti.