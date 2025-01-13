Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Final Okulları ev sahipliğinde düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) Konferansı’na katıldı. 10 farklı şehirden 550 öğrencinin bir araya geldiği konferansta konuşma yapan Prof. Dr. Özkan, gençlerin uluslararası ilişkiler ve diplomasi konusundaki sorumluluklarını vurguladı. Konferansta, geleceğin liderlerinin bir araya geldiği bir platformda yer almanın önemini belirten Rektör Prof. Dr. Özkan, öğrencilerin dünya meselelerine duyarlı olmaları gerektiğini ve bu tür etkinliklerin, katılımcıların fikir alışverişi yapmalarına, küresel sorunlara çözüm önerileri geliştirmelerine katkı sağladığını ifade etti.

BARIŞ VE DAYANIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

Konuşmasında küresel sorunlara dikkat çeken Özkan, özellikle savaşların ve çevre krizlerinin etkilerine değindi. Bu sorunlar karşısında en büyük gücün eğitimli genç kuşak olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Dünyamız, çözüm bekleyen zorluklarla karşı karşıya. Ancak eğitimli ve duyarlı bir genç nüfusun varlığı, bu sorunların üstesinden gelmemizde en büyük umut kaynağıdır.” dedi.

SU KRİZİ GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK TEHDİDİ

Konferans gündemindeki önemli başlıkları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Özkan, özellikle su krizine dikkat çekti. Dünya nüfusunun %40'ından fazlasının 2050’ye kadar su stresi yaşayan bölgelerde yaşayacağını ifade eden Özkan, Türkiye’nin de bu risk altında olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Özkan, "Su kaynaklarının korunması ve yönetimi, insanlık için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle küresel iş birliği şarttır" diyerek, gençlere bu konuda liderlik yapma çağrısında bulundu. Prof. Dr. Özlenen Özkan, konuşmasının ardından katılımcılara başarılar dileyerek etkinlikten ayrıldı. Model Birleşmiş Milletler Konferansı, öğrencilere diplomatik becerilerini geliştirme ve Birleşmiş Milletler’in işleyişi hakkında daha derinlemesine bilgi edinme fırsatı sunuyor. Konferansa katılan öğrenciler, çeşitli uluslararası konularda müzakereler yaparak çözüm önerileri geliştirdiler.