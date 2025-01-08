Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 40. yılını bilimsel projeler ve akademik etkinliklerle kutlayarak bilim dünyasına katkı sağlamaya devam ediyor. Enstitünün 40. yıl dönümü kapsamında “Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Proje Sunumları” etkinliği düzenlendi. 2-3 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen proje sunumları etkinliğinde, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği dersini yürüten akademisyenler tarafından 24 doktora ve 58 tezli yüksek lisans öğrencisinin 82 proje konusu üzerinde çalışıldı. Sunumlar, 13 yabancı öğrenci de dahil olmak üzere 82 öğrenci tarafından yapıldı.

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ HEDEFİNE KATKI

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, çeşitli fakülteler ve meslek yüksekokullarda görev yapan 354 öğretim üyesiyle 41 anabilim dalı ve toplamda 73 programda eğitim veren enstitünün, bugüne kadar 608 doktora ve 1919 tezli yüksek lisans öğrencisi mezun ettiğini açıkladı. Halen 373 doktora ve 656 tezli yüksek lisans öğrencisi, lisansüstü eğitimlerine devam ettiğini belirten Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, “Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri Proje Sunumları etkinliğini 4. kez düzenliyoruz. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin bilimsel araştırma yöntemleri ve etiği konusunda donanımların artırılması, proje fikri ve konusu oluşturma, proje hazırlama, bilimsel metin yazımı ve sunum tekniklerinde uzmanlaşmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca, disiplinler arası etkileşim ve kurumsal aidiyetin geliştirilmesi de bu projeler sayesinde güçleniyor. Yaptığımız bu çalışmalar, Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın liderliğinde araştırma üniversitesi olma hedefimize katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

Etkinlikte sunulan proje konuları dikkat çekti:

•Mezial Temporal Skleroz Tespitinde Çoklu Görüntüleme Verileri ile Derin Öğrenme Tabanlı Sınıflandırma

•Alakır Çayı'nda nehir tipi hidroelektrik santrallerin ekolojik durum üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi

•Türkiye’de ekimi yapılan kolza çeşitlerinin nikel toksisitesine verdiği yanıtlar ve sürdürülebilir tarımda kullanılabilme potansiyelleri

•Sinnamik asitlerin (p-Kumarik, Ferulik ve p-Metoksisinnamik asit) kolistin dirençli Acinetobacter baumannii’ye karşı antimikrobiyal etki mekanizmalarının incelenmesi

•Sulu çözeltilerden organik kirleticilerin giderimi ve parçalanması için fonksiyonel Koelreuteria paniculata tohumu/nano kobalt ferrit fotokatalizör kompozitinin geliştirilmesi

•Rasyonel sayılar halkası üzerinde tanımlanan doğrusal dönüşüm yardımıyla bazı polinom ailelerinin hesaplanma formülü üzerine

•Güneş atmosferinin sakin bölge dinamikleri ve koronal ısıtmaya olası katkıları

•Güneş prominenslerinin otomatik algılanması ve fiziksel karakteristiklerinin incelenmesi

•Uzaktan algılama ve CBS destekli yangın bilgi sistemi: batı Akdeniz örneği

•Mimarlıkta üstbilişsel süreçlerin biyometrik araçlarla ölçümüne ilişkin bilgi dönüşüm modeli

•Hastanelerde gürültü denetimi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi örneği

•Toplu konutların ısıl performanslarının kullanıcı konforu açısından değerlendirilmesi: Antalya Sur-Yapı örneği

•Tavuk gübresinden hibrit prosesle amonyum ve metan geri kazanımı

•Antik kentlerdeki deprem izlerinden yararlanılarak, etki eden fayların incelenmesi

•Balast yüksekliğinin sızma performansına etkisinin bir ve iki boyutlu hidrolik modellerle değerlendirilmesi

•Ekşi hamur ekmeklerinin üretiminde kullanmak üzere bir sıvı ekşi hamur ekmeği mayasının geliştirilmesi imkanların araştırılması

•Serada domates üretiminde oluşan atık konusunda üretici duyarlılığının değerlendirilmesi

•Antalya İlinde tarımsal faaliyeti etkileyen risk ve belirsizliklere karşı çiftçilerin tutumu ve davranışların belirlenmesi

•Modern sera işletmelerinin mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesi

•Mikro besin elementlerinin farklı dozlarının soya fasulyesinin (Glycine max L.) kalitesine verimliğine etkisi

•Dairesel kutuplanmış minyatür implant anten tasarımı ve üretimi

•Nano-geliştirilmiş emici kaplamalı bir kombine güneş hava ısıtıcısı kullanarak hibrit modlu bir güneş kurutucusunun performansının iyileştirilmesi

•Antalya İlinde kesme çiçek üretiminde risk yönetimi ve sürdürülebilirlik

•Yüksek binaların inşası için Amerikan ve Türk Yönetmeliklerine göre yapısal tasarım analizi