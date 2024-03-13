Alanya Belediyesi’nin eski Ramazanları yaşatmak ve vatandaşların iftar sonrası keyifli vakit geçirmesi için kurduğu Geleneksel Ramazan Meydanı bu yılda vatandaşların yoğun ilgisi ile başladı. Birbirinden renkli gösteriler ve stantların olduğu meydanda her akşam tasavvuf müzikleri ile vatandaşlar, akşamlarını dolu dolu geçiriyorlar.



Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel Ramazan Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yücel, meydanda stant açan esnaflara hayırlı işler dileklerini iletirken, vatandaşların da Ramazan’ları kutladı. Yüzlerce vatandaşın akın ettiği meydanda vatandaşlar, Başkan Yücel’le fotoğraf çektirdiler ve böyle bir etkinlik hazırladığı için teşekkür ettiler. Başkan Yücel meydandaki çocuklarla birlikte orta oyunu gösterisini seyretti ve Alanya Müftülüğü Tasavvuf Müziği ekibinin konserini seyretti.



BAŞKAN YÜCEL’DEN MEYDANA DAVET

Tüm vatandaşları Ramazan Meydanı’na davet eden Başkan Yücel, “Alanya’mıza Ramazan Ayı’nın ruhunu yaşatmak için kurduğumuz Ramazan Meydanımız kapılarını açtı. Yine birbirinden güzel gösteriler ve konserlerle vatandaşlarımızın unutulmaz bir Ramazan geçirmesi için meydanımızı en ince detayına kadar düşündük. Tüm Alanya halkımızı iftar sonrası meydanımıza bekliyor, Ramazan Ayı’nın birlik ve beraberliğimizi perçinlemesini diliyorum.” dedi.