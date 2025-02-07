Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), alanında başarılı olan akademisyen ve tecrübeli isimleri çeşitli programlarla öğrencileriyle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Türk edebiyatının ve akademi dünyasının usta ismi Prof. Dr. Nurullah Genç, her büyük başarının ardındaki bedelin keşfedileceği “Başarı Bedel İster!” isimli konferansta sevenleriyle buluştu. ALKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı Geçerken Öğrenci Topluluğu tarafından Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Onur Ocakdan, Dekanlar, MYO Müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.





REKTÖR TÜRKDOĞAN: “HOCAMIZI AĞIRLAMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da başsağlığı dileyen Rektör Türkdoğan, böyle bir acının bir daha yaşanmamasını temenni etti. Rektör Türkdoğan, birlikte olunduğu sürece böyle felaketlerin daha çabuk atlatılacağına da değindi. Prof. Dr. Nurullah Genç’in onlarca kitabı, yaşantısındaki örnek olaylar ile ülkemizin çok değerli bir ismi olduğunu vurgulayan Rektör Türkdoğan, Genç’in “Siyah Gözlerine Beni de Götür” şiirine atıfta bulunarak “Değerli hocamızı 25 yıldır tanıyoruz ve 25 yıl önce kitabını imzalatmıştık. 25 yıl önce bu şiiri okuyordum. Geçtiğimiz yıllarda da şiirin ortaya çıktığı Erzurum Garı’nı ziyaret ettik ve şiire yansıyan oradaki bankların fotoğrafını çekmiştim. Değerli hocamız Prof. Dr. Nurullah Genç’i ağırlamaktan onur duyuyoruz. Burada herkesin faydalanacağı şiir ve sohbet tadında bir zaman geçirmenizi temenni ediyorum.” dedi.





PROF. DR. GENÇ: “BEDEL ÖDENMEYENİN KIYMETİ OLMAZ”

Selamlama konuşmasının ardından Alanya’da olmanın, tarihin kalbinde olmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nurullah Genç; Alanya ve Alaaddin Keykubat’ın iyi öğrenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Konuşmasının devamında 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri anan Prof. Dr. Genç, başarının olması için mutlaka bir bedel ödenmesi gerektiğini söyledi. Kendinin ve ailesinin hayatından birçok örnekler ve olayları anlatan Prof. Dr. Genç, “Başarı oluşması için insanın zorlanması gerekiyor. Başarıya giden yol her zaman çok kolay ve güzel olmaz. Bu yüzden bir işe başladığımızda bunda mücadele etmemiz gerekiyor. Kendi hayatımda başarıya ulaşmak için çok zorluklardan geçtim. Bedel ödemeden kazanılanın hiçbir faydası olmuyor. Eğer bir şeye bedel ödemiyorsanız onun kıymetini bilme ihtimaliniz de yok. Bizim ailelerimizin ataları, bu vatan için büyük bedel ödediler. Yine başaralı olan insanlara bakın hep bir zorluktan geçmişlerdir.” dedi. Yoğun katılım ve dikkatle dinlenen Prof. Dr. Nurullah Genç, katılanlara teşekkür ederek sözlerine son verdi. Konferansın ardından Rektör Türkdoğan, Prof. Dr. Genç’e hediye ve teşekkür belgesi takdim etti. Prof. Dr. Genç daha sonra sevenlerinin kitaplarını imzaladı.

