Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), dünyanın birçok üniversitesiyle iş birlikleri yaparken bu üniversitelerden ALKÜ’ye inceleme ziyaretleri de sürüyor. Geçtiğimiz kasım ayında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Lütfi Sunar ile iş birliği yapılması yönünde protokol imzalamıştı. Türkiye’ye gelen IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve IBU Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lökçe Alanya’ya gelerek ALKÜ ve Alanya’da incelemelerde bulundu.

ALKÜ, ÖRNEK OLACAK

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lökçe, ilk olarak Rektör Türkdoğan’ı ziyaret etti. Ziyarette ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Genel Sekreter Onur Ocakdan, ALKÜ Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Koçancı da yer aldı. Görüşmede iki üniversite arasında yapılacak iş birlikleri ve projeler masaya yatırıldı. Ziyaretin ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç eşliğinde ALKÜ Kestel Yerleşkesinde inceleme gezisi düzenlendi. Heyet ilk olarak GES Projesini, Kompost ve Mama Dönüşüm Alanı’nı inceledi. Gezinin devamında Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfakları, ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, Tıp Fakültesi ve kampüsün diğer alanları incelendi. Rektör Sunar, yapılan projeleri değerlendirerek projelerin tüm üniversitelere örnek olacak nitelikte olduğunu belirtti. Rektör Sunar ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Lökçe daha sonra Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Vildan Yılmaz eşliğinde Alanya Kalesi ve tarihi alanları gezdiler.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “GÜÇLÜ BİR DOSTLUK KURDUK”

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar’ı ağırlayan Rektör Türkdoğan, iki üniversite arasında yapılacak projelerle ilgili görüşmeler olduğunu dile getirdi. Rektör Türkdoğan, “Üniversitelerimiz arasında potansiyel iş birliklerini değerlendirme fırsatı yakaladığımız ziyarette kendilerine Alanya'mızın tarihî ve doğal güzelliklerini de tanıttık. Eğitim ve araştırma alanlarında ortak projeler geliştirme, öğrenci ve akademik personel değişim programları gibi konularda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca ALKÜ’nün desteği ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi koordinasyonunda 17 Şubat 2025 tarihinde yurt dışında gerçekleştirilecek olan ve Osmanlı – Türk Mutfağı ile yemek yapımı teması üzerine düzenlenecek olan atölye çalışması etkinliğinin detaylarını ele aldık. Bu iş birliklerinin her iki üniversiteye büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ziyaretin, üniversitelerimiz arasında iş birliği köprüsü ve güçlü bir dostluk kurmasını umut ederek kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.