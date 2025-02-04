Alanya’da bulunan Balım Kreş, 24 aylık ve üzeri çocuklar için heyecan verici Oyun Atölyeleri programını başlatıyor! Bu atölyeler sayesinde minikler akranlarıyla sosyalleşecek, eğlenecek ve öğrenme süreçlerini keyifli bir şekilde sürdürecekler. Böylece ebeveynler de kendilerine zaman ayırma fırsatı bulacak.



Atölye programları, her çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olarak hazırlanmakta olup, her hafta değişen temalara göre zengin içerikler sunuluyor. Çocuklara atölye süresince ara öğün ikram edilmekte; ayrıca serbest oyun saatleri ile yönlendirilmiş oyun aktiviteleri, duyusal oyunlar, İngilizce şarkı söyleme ve dans etkinlikleri de program dahilinde yer almaktadır.



Kayıt yaptırmak veya detaylı bilgi almak için hemen arayabilirsiniz:

05555548101

02425181516

Unutmayın! Kontenjan sınırlıdır! Çocuklarınıza bu keyifli deneyimi yaşatmak için acele edin!