600 yıl Asya, Avrupa ve Afrika'da hüküm süren Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü süre içinde kaç ülkeyi kaç yıl yönetti. Osmanlı Devleti'nin hükmettiği topraklar üzerinde şimdi 64 ülke bulunuyor. İşte cevabı
1- Türkiye
2- Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı:Uyvar
3- İsrail (402 yıl)
4- İran'ın batı toprakları (30 yıl)
5- Kenya sahilleri (350 yıl)
6- Bulgaristan (545 yıl)
7- Macaristan (160 yıl)
8- Filistin (402 yıl)
9- Lübnan (402 yıl)
10- Tanzanya sahilleri (250 yıl)
11- Yunanistan (400 yıl)
12- Moldova (490 yıl)
13- Ürdün (402 yıl)
14- Mısır (459 yıl)
15- Çad'ın kuzey bölgeleri (313 yıl)
16- Sırbistan (539 yıl)
17- Ukrayna (308 yıl)
18- Suudi Arabistan (399 yıl)
19- Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp
20- Nijer'in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar
21- Karadağ (539 yıl)
22- Azerbaycan (25 yıl)
23- Yemen (401 yıl)
24- Tunus (308 yıl)
25- Mozambik'in kuzey toprakları(150 yıl)
26- Bosna-Hersek (539 yıl)
27- Gürcistan (400 yıl)
28- Umman (400 yıl)
29- Cezayir (313 yıl)
30- Fas (250 yıl) -himaye-
31- Hırvatistan (539 yıl)
32- Ermenistan (20 yıl)
33- Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl)
34- Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nübye
35- Batı Sahra (250 yıl) -himaye-
36- Makedonya (539 yıl)
37- Güney Kıbrıs (293 yıl)
38- Katar (400 yıl)
39- Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş
40- Moritanya (250 yıl) -himaye-
41- Slovenya (250 yıl)
42- Kuzey Kıbrıs (293 yıl)
43- Bahreyn (400 yıl)
44- Cibuti (350 yıl)
45- Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası
46- Romanya (490 yıl)
47- Rusya'nın güney toprakları (291 yıl)
48- Kuveyt (381 yıl)
49- Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla
50- Senegal (300 yıl)
51- Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan
52- İtalya'nın güneydoğu kıyıları Otranto ve çevresi(20 yıl)
53- Arnavutluk (435 yıl)
54- Belarus (25 yıl) -himaye-
55- Litvanya (25 yıl)-himaye-
56- Letonya (25 yıl) -himaye-
57- Kosova (539 yıl)
58- Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat
59- Irak (402 yıl)
60- Suriye (402 yıl)
61- Gambiya (300 yıl)
62- Gine Bissau (300 yıl)
63- Gine (300 yıl)
64- Eritre: 350 yıl Osmanlı adı: Habeş