600 yıl Asya, Avrupa ve Afrika'da hüküm süren Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü süre içinde kaç ülkeyi kaç yıl yönetti. Osmanlı Devleti'nin hükmettiği topraklar üzerinde şimdi 64 ülke bulunuyor. İşte cevabı

1- Türkiye 

2- Slovakya (20 yıl) Osmanlı adı:Uyvar 

3- İsrail (402 yıl)

4- İran'ın batı toprakları (30 yıl) 

5- Kenya sahilleri (350 yıl)

6- Bulgaristan (545 yıl)

7- Macaristan (160 yıl)

8- Filistin (402 yıl)

9- Lübnan (402 yıl) 

10- Tanzanya sahilleri (250 yıl) 

11- Yunanistan (400 yıl) 

12- Moldova (490 yıl) 

13- Ürdün (402 yıl)

14- Mısır (459 yıl) 

15- Çad'ın kuzey bölgeleri (313 yıl)

16- Sırbistan (539 yıl) 

17- Ukrayna (308 yıl) 

18- Suudi Arabistan (399 yıl) 

19- Libya (394 yıl) Osmanlı adı:Trablusgarp 

20- Nijer'in bir kısmı (300 yıl) Osmanlı adı: Kavar 

21- Karadağ (539 yıl) 

22- Azerbaycan (25 yıl)

23- Yemen (401 yıl)

24- Tunus (308 yıl) 

25- Mozambik'in kuzey toprakları(150 yıl) 

26-  Bosna-Hersek (539 yıl) 

27- Gürcistan (400 yıl)

28-  Umman (400 yıl) 

29- Cezayir (313 yıl)

30- Fas (250 yıl) -himaye- 

31- Hırvatistan (539 yıl) 

32- Ermenistan (20 yıl) 

33- Birleşik Arap Emirlikleri (400 yıl) 

34- Sudan (397 yıl) Osmanlı adı: Nübye 

35- Batı Sahra (250 yıl) -himaye- 

36- Makedonya (539 yıl)

37- Güney Kıbrıs (293 yıl) 

38- Katar (400 yıl)

Alanya Belediyesi’nden 100. Yıla Özel Fotoğraf Yarışması Alanya Belediyesi’nden 100. Yıla Özel Fotoğraf Yarışması

39- Eritre (350 yıl) Osmanlı adı: Habeş 

40- Moritanya (250 yıl) -himaye- 

41- Slovenya (250 yıl) 

42- Kuzey Kıbrıs (293 yıl) 

43- Bahreyn (400 yıl)

44- Cibuti (350 yıl)

45- Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası

46- Romanya (490 yıl) 

47- Rusya'nın güney toprakları (291 yıl)

48- Kuveyt (381 yıl)

49- Somali (350 yıl) Osmanlı adı: Zeyla

50- Senegal (300 yıl)

51- Polonya (25 yıl)-himaye- Osmanlı adı: Lehistan 

52- İtalya'nın güneydoğu kıyıları Otranto ve çevresi(20 yıl) 

53- Arnavutluk (435 yıl) 

54- Belarus (25 yıl) -himaye- 

55- Litvanya (25 yıl)-himaye- 

56- Letonya (25 yıl) -himaye-

57- Kosova (539 yıl) 

58- Voyvodina (166 yıl) Osmanlı adı: Banat

59- Irak (402 yıl) 

60- Suriye (402 yıl)

61- Gambiya (300 yıl) 

62- Gine Bissau (300 yıl) 

63- Gine (300 yıl)

64- Eritre: 350 yıl Osmanlı adı: Habeş