Antalya’da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Halk Oyunları Bölge Yarışması’na katılan Alanya Kestelspor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, yarışmada birinci olarak Bölge Şampiyonu oldular. Minikler kategorisinde şampiyon olan ekip Alanya ve Antalya’yı Türkiye Finallerinde temsil etmeye hak kazandılar.
Özdemir’den emeği geçen herkese teşekkür
Alanya Kestelspor Kulübü Halk Oyunları Antrenörü Yılmaz Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla emeği geçen herkese teşekkür etti. Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
‘’ Ve Türkiye Finalinde’yiz, Alanya Kestel Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibi Bölge şampiyonu olup Türkiye finaline katılmayı hak kazanmıştır. Alanya tarihinde bi ilktir, emeği geçen canım öğrencilerimi yürekten tebrik ediyorum. Başta Kestel Spor Kulübü Başkanımız Levent Uğur’a, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e, Gönül Kemal Reisoglu İlkokulu Müdürümüz İsa Yetkin’e, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ramazan Baykara’ya, ALTİD Başkanımız Burhan Şili’ye, Ateş Event Company organizasyonuna, Mavi Dans Company’ye, Atlantis Event Organizasyona, Akn Event Organizasyona Oğuzhan Halk Dansları’na olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.’’