Antalya’da geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) Halk Oyunları Bölge Yarışması’na katılan Alanya Kestelspor Kulübü Halk Oyunları Ekibi, yarışmada birinci olarak Bölge Şampiyonu oldular. Minikler kategorisinde şampiyon olan ekip Alanya ve Antalya’yı Türkiye Finallerinde temsil etmeye hak kazandılar.

Özdemir’den emeği geçen herkese teşekkür

Alanya Kestelspor Kulübü Halk Oyunları Antrenörü Yılmaz Özdemir, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla emeği geçen herkese teşekkür etti. Özdemir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: