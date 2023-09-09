Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şehrin dört bir yanında sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her mahallenin kültürel ve sosyal faaliyetlerden eşit şekilde yararlanmasını amaç edinen Başkan Yücel, geçtiğimiz yıl başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Yaz Konserleri etkinliklerinin ilkini bu yıl da Avsallar Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Alişan’ın sahne aldığı gecede alanı dolduran binlerce Alanyalı müziğe doyduğu, unutulmaz bir gece yaşadı. Geceye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SU FABRİKAMIZ HAYIRLI UĞURLU OLSUN”

Okurcalar Mahallesi’nde yapımına başlanan Su Üretim ve Dolum Fabrikası’nın tamamlanarak faaliyete başladığını söyleyen Başkan Yücel, “Alaiye Su adıyla bir Alanya markası oluşturarak Alanya’mızın değerine değer kattık. Alaiye Su’yun ruhsatını aldık, bu ay içerisinde satışına başlayacağız. Piyasadan da yüzde 50 daha uygun fiyata satışa sunacağız. Payallar-Türkler-Konaklı Mahalleleri arasında sahil bandı bisiklet ve yürüyüş yolu projemizi tamamladık. Batı bölgemizin sahil bandını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği, bisiklet sürebileceği, oturup dinlenip, hafta sonlarında piknik yapabileceği şekilde sahil bandını yeniden düzenleyip bölge halkımızın hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

“HOBİ BAHÇESİ VE TROPİKAL MEYVE TANITIM MERKEZİ GÜN SAYIYOR”

Batı mahallelerinde hayata geçirmek için düğmeye bastıkları projelere değinen Başkan Yücel, “Elikesik Mahallemizde Hobi Bahçesi ve Tropikal Meyve Tanıtım Merkezi projemizi hayata geçirdik. Alanya’da yetişen tropikal ürünlerin tanıtımını yapacağımız seralarımızın yapımını tamamladık. Ziraat Odamız ve Alanya Üniversitesi işbirliğinde meyve fidanlarının ekimini tamamlayıp hizmete açacağız. Konaklı Mahallemize bölge gençlerimiz için bir Spor Kompleksi projemizi kazandıracağız. Temelini attık. 25 bin metrekare alana yapacağımız Konaklı Spor Kompleksinde 5 bin kişilik stadyum, 5 bin kişilik kapalı spor salonu, 150 kişilik konaklama tesisi, velodrom pisti olacak ve birçok atletizm sporları burada yapılabilecek. Batı bölgemize kazandıracağımız Konaklı Spor Tesisi Alanya’nın en kapsamlı spor tesisi olacak ve bölge gençliğimizin spor alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Yine Okurcalar Mahallemize de çocuklarımızın ve gençlerimizin birçok spor dalını aynı anda yapabileceği güzel bir spor tesisi kazandıracağız” dedi.

AVSALLAR’A 70 KİLOMETRELİK ASFALT SÖZÜ

“Batı bölgemizde şu an parklardan yol çalışmasına, alt yapıdan asfaltlama çalışmalarına kadar birçok çalışma yürütüyoruz” diyen Başkan Yücel, “Avsallar’da 70 km yolu asfaltlayıp, sizlerin hizmetinize sunacağız. Batı mahallelerimizin yaylaları için sizlere verdiğimiz sözü tuttuk. 28’kmlik Eğrigöl yaylası yolunu asfalt yapıyoruz. Vatandaşlarımız Alanya’dan Eğrigöl Yaylasına kadar tekerine toz değmeden gidebilecek. Şimdiden Avsallar ve batı gölgesine yapacağımız tüm hizmet ve projelerin Alanya’mıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Biz sizler için gece gündüz demeden çalışıyor, projeler üretiyor, hayata geçiriyoruz. Avsallar ve batı mahallelerimiz hizmetin en iyisine, her şeyin en güzeline layık. Sizler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Biz sizler için varız. Sizler için çalışmayı sürdüreceğiz. Yan yana, gönül gönüle hep birlikte güzel günlere birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

MUHTAR GÖRGÜLÜ’DEN BAŞKAN YÜCEL’E TEŞEKKÜR

Avsallar Mahalle Muhtarı İbrahim Görgülü Başkan Yücel’e konuşmasının ardından Avsallar Mahallesi ve bölge halkına yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Muhtar Görgülü, “Sizleri seviyoruz. Bugüne kadar halkımıza ve mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



ALİŞAN’DAN UZUN SÜRE UNUTULMAYACAK KONSER

Konuşmaların ardından ise sahneye ünlü sanatçı Alişan çıktı. En sevilen ve eskimeyen şarkılarını Alanyalılar için seslendiren ünlü sanatçı, alanı dolduran binlerce Alanyalıya unutulmaz bir gece yaşattı. Alişan’ın coşkulu şarkıları eşliğinde gönüllerince dans edip halay çeken, zaman zaman duygusal dakikalar yaşayan vatandaşlar, Alişan’ı uzun süre alkış yağmuruna tuttular. Konserin ardından Başkan Yücel, Alişan’a çiçek, ipek kozasından tablo ve üzerinde resminin bulunduğu su kabağı hediye etti. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da Alişan’a Alanyaspor forması hediye etti.