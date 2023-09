İzmir’in Menemen İlçesinde her yıl düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları’nın bu sene 9.’su düzenleniyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen atların yarışacağı 9. Geleneksek Rahvan At Yarışları’na Alanya’dan 3 at katılacak.

Başkan Kozan’dan at severlere davet

Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan, Alanyalı at sever vatandaşları Menemen’de Alanyalı atları desteklemek için davet etti. Kozan, davetiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

‘’ Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Rahvan At Yarışları’nda Türkiye’nin dört bir yanından toplamda 70 at katılacak. Alanya’mızı bu yarışlarda güzel bir şekilde temsil etmek için 3 atımız boy gösterecek. Atlarımıza ve jokeylerimize öncelikle başarılar diliyorum.

Alanya’da yaşayan at sever vatandaşları da bu güzel organizasyonda atlarımızı desteklemeleri için davet ediyorum. Umarım İzmir’de Alanya’mı en güzel şekilde temsil edeceğiz.’’