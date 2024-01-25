Olay, geçtiğimiz gün saat 13.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5123 Sokak Batı Çevre Yolu kenarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Sürülerini ormanda otlatan Kerim Özkaya, ağaç altında bir kişinin hareketsiz olduğunu gördü. Özkaya, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ormanın içine yaklaşık 300 metre yürüyen ekipler, yaptıkları kontrolde Gürkan Kütük'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada görgü tanığı olan ve ifade vermesi için uzun süre bekleyen Kerim Özkaya, sürüsünün uzaklaşması ve dağılması nedeniyle isyan etti. Ne dediyse polisleri ikna edemeyen Özkaya, ekip aracında beklemek zorunda kaldı. İlk belirlemelere göre Kütük'ün intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

"Bekliyorum"

Batı Çevre Yolu kenarındaki bariyerlere oturup sürüsüne uzaktan bakan Kerim Özkaya, "Hayvanlarımı güdüyordum, tesadüfen gördüm, sonra ihbar ettim. Aşağı yukarı 1 saattir ifade vereceğim diye bekliyorum. Sürüm de gitti. Fazla beklemek istemiyorum. Hayvanlarımın başına bir şey gelecek, daha önce 6 koyunumu kurt yedi. Sürekli bana 5 dakika sürecek dediler, bir türlü 5 dakikaları bitmedi. Hayvanım da dağıldı gitti. Allah korusun hayvanlarım yola çıksa araba çarpacak, oradan zayiat vereceğim" dedi.