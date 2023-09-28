Olay, saat 13.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Emrah Caddesi üzerindeki Muratpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde meydana geldi. Bina önündeki bankların yanında sahipsiz bir siyah valiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alıp, ilgili uzman ekipten destek istedi. Polis çalışanları binadan çıkardı, işlem için sıra bekleyen vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Cadde ise çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Polis, meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için büyük çaba sarf etti. Kısa sürede adrese gelen bomba imha ekibi özel kıyafetini giyip, sinyal kesici cihazı çalıştırdıktan sonra valizin yanına gelip inceleme yaptı. Bu sırada ekipler, meraklı kalabalığı bölgeden metrelerce uzaklaştırdı. Yapılan ön incelemenin ardından dikkatli şekilde valizi kesen ekip, içinde kıyafetlerin olduğunu belirledi. Valizi tamamen açıp inceleyen ekip, olumsuz bir durumun olmadığını belirledi. Valiz, polis merkezine götürüldü. Öte yandan valizi bölgeye yüzünde kan bulunan bir şahsın bıraktığı öğrenildi.

İncelemenin sona ermesinin ardından, çalışanlar ve vatandaşlar Nüfus Müdürlüğüne girdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)