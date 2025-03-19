Alanya Nezihe Türktaş Ortaokulu, geleneksel hale getirdiği iftar programının dördüncüsünü bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Okulun iftar programı, her yıl olduğu gibi öğretmenlerin, hayırsever velilerin ve Okul Aile Birliği'nin destekleriyle zahmetsizce hazırlandı.



Programda, öğrencilere ve velilere lezzetli ikramların sunulduğu iftar sonrası, zevkli bir semazen gösterisi ve birçok eğlenceli etkinlik düzenlendi. Veliler, öğrenciler ve mahalle sakinleri, okulun bahçesinde buluşarak dolu dolu bir akşam geçirdi.



Okul yönetimi, katılımcıları ağırlamanın verdiği mutluluğun yanında, etkinliğin sonunda yaşanan haklı gururu paylaştı. Her geçen yıl daha da renkli hale gelen bu geleneksel iftar programının, okulun toplulukla olan bağlarını güçlendirmesi ve birlikteliği artırması hedefleniyor.