Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde Çanakkale ruhu bir kez daha yaşatıldı. Eğitim Fakültesi öncülüğünde yapılan etkinliklere, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Genel Sekreter Hüseyin Er, akademisyenler, daire başkanları, idari personel ile öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan etkinlik, müzik dinletisi ile başladı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü akademisyenleri tarafından yapılan dinletide bağlamada Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu, gitarda Doç. Dr. Eren Lehimler, kavalda Öğretim Elemanı Serkan Koç, bateride Müzik Eğitimi Bölümü öğrencisi Hasan Yıldız; şehitler ve Çanakkale için yazılan türküleri seslendirilirken dinleyenleri mest ettiler. Büyük beğeni toplayan müzik dinletisinde dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

“NUSRET MAYIN GEMİSİ 18 MART’IN KAHRAMANLARINDANDI”

Müzik dinletisinin ardından Çanakkale Zaferi’ne giden sürecin tüm detaylarının ele alındığı bir konferans gerçekleştirildi. Konferansta sözlerine “Çanakkale Zaferi, sadece Türkiye'de değil dünya tarihinde de büyük bir savunma örneği olarak yer edinmiştir.” diyerek başlayan Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Irmak Karabulut, “Çanakkale Savaşları, Kasım 1914'te başlayıp Ocak 1916'ya kadar sürdü. İngiltere ve Fransa, Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak amacıyla Çanakkale Boğazı’na saldırdı. 18 Mart 1915’te, Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar zafere giden yolun kapısını araladı. Nusret mayın gemisi kuşkusuz ki 18 Mart’ın kahramanlarındandı. İngiliz-Fransız donanması ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldı.” dedi.



“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SÖZÜ SAVAŞIN RUHUNU YANSITMAKTADIR”

Çanakkale’de kara savaşları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün rolüne değinen Dr. Karabulut, “18 Mart deniz savaşlarındaki başarısızlık sonrası, İtilaf Devletleri 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptı. Mustafa Kemal, 57. Alay ile Conkbayırı’nda tarihî bir müdahalede bulunarak düşmanın ilerleyişini durdurdu. ‘Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!’ sözü bu savaşın ruhunu yansıtmaktadır. Ağustos 1915’te Anafartalar Muharebeleri'nde Mustafa Kemal’in önderliğiyle düşman ağır kayıplar verdi. Çanakkale Cephesi’nde siper hayatı zor şartlarda sürdü ancak Osmanlı askerleri büyük bir direniş gösterdi. Nihayetinde İtilaf Devletleri, 1916’nın başlarında Gelibolu’yu tahliye ederek Çanakkale’den çekildi. Bu zafer, Türk milletinin azim ve fedakârlıkla neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale, bağımsızlık yolundaki en büyük adımlardan biri olmuştur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, etkinliğe katkı veren akademisyenler ile öğrencilere teşekkür belgesi verdi.