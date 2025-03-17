Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Nalbant’la üniversite ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan “60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi Projesi”ni konuşuldu. Yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesini amaçlayan projenin yaşlanan bireylere kendilerini yenileme fırsatı verdiğini ifade eden Nalbant, “Proje 60 yaş üzeri bireyleri toplum içerisinde devamlı olarak üretmeye ve katkı sağlamaya teşvik etmektedir” dedi. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Nalbant’ın röportajından öne çıkan başlıklar şöyle:



-60 Yaş Üstü Tazelenme Üniversitesi Projesini tanıtır mısınız?

Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusu hızlı bir şekilde artmaktadır. Ancak yaşlılık sadece bedensel ya da kronolojik olarak ele alınamaz. Dünyaya gelmek kadar doğal olan yaşlılık da bireyin yaşam döngüsünde önemli bir yere sahiptir. Yaşlılık aynı zamanda fizyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik ve toplumsal yapıyı kapsayan bir olgudur. Bu olgulardaki değişimler fiziksel kayıplara neden olabilmekte, bu da kişide toplumsallaşma ve günlük aktivitelerini yerine getirmede aksamalara neden olabilmektedir. Yapılan istatistiklere göre dünyada ve ülkemizde otuz yıl içerisinde yaşlı nüfusun iki kattan fazla artacağı öngörülmektedir. Bu artışla birlikte hareketsizliğe bağlı kardiyovasküler hastalık, diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar ve bilişsel ve mental sağlıkta karşılaşılan sorunlarda da artış öngörülebilir bir durumdur. Bu yüzden yaşlanmayla ilgili politikalar üreterek alanda yenilikler ortaya çıkarılmalıdır. Bizler de Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi”ni uygulamaktayız. Akdeniz Üniversitesi’nde başlatılan ve şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayelerinde devam eden “60+ Tazelenme Üniversitesi” isimli proje oldukça ilgi görmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü arasında “yaşlı bakım hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için ortak eğitim stratejileri ve politikalarını belirlenmesi ve ilgili konularda karşılıklı koordinasyonun ve çok yönlü iş birliğinin sağlanması amacıyla” 2 Aralık 2021 tarihinde “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi” için iş birliği protokolü imzalandı. ALKÜ Tazelenme Üniversitesinin kampüsünde bir yandan teorik derslerle yaşam boyu öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanırken öte yandan uygulamalı derslerle de yaş almış öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanınmaktadır. Kampüste öğrenim gören genç kuşakların Tazelenme Üniversitesi öğrencileriyle aynı ortamda buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanması ve Alanya da yaşayan yerleşik yabancılarla yapılması planlanan entegrasyon çalışmaları da proje eğitim hedefleri arasında yer almaktadır.

-Bu projenin amacı nedir?

Bizler ALKÜ olarak üniversite bünyesinde yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesini amaçlamaktayız. Bu şekilde yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi sosyal statü ve rollerinin yeniden kazanımı boş zamanlarının etkili bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin bir mekanizma oluşturulacak ve aynı zamanda ülkemizin beşerî yapısının güçlendirilmesi hedefi kapsamında, yaşlı bireylerin hayat boyu öğrenme çerçevesinde, kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime erişimlerinin sağlanması da planlanmaktadır.

-Bu projenin devamlılığı ne kadar?

Projeye 2022-2023 Akademik Yılı itibarıyla başladık ve 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı için de 60 yaş almış bireyi kabul ettik böylelikle bu projeye katılan birey sayısı 145 oldu. Programın süresi 8 yarıyıldan toplamda 4 yıl sürmektedir. Ancak her yıl öğrenci kabul etmeye devam edeceğiz ve bu anlamda sürekliliği olan bir proje olacaktır. Aslında ALKÜ olarak bizler hedeflerimizi biraz daha yüksek tutmak istiyoruz. Bu anlamda yapacağımız çalışmalar uzun dönemde beklediğimiz gibi giderse bu projenin devamında yaş almış bireylere lisansüstü programlar da açacağız.

-Proje sonucunda yaşlılarımızda ne gibi değişimler gözlenebilecek?

Bu proje yaşlanan bireye tekrar eğitim hakkı vererek onun toplumda var olmasına ve devam etmesini sağlayacaktır. Bu girişim hem toplumsal yaşlanmaya verilen anlamlı bir yanıt hem de bilim camiasına bir çağrıdır aslında… Gönüllülük ilkesiyle devam ettirilen bu proje hem yaşlılara hem de üniversite ve gönüllülere önemli katkılarda bulunacaktır. Uyguladığımız 60+ Tazelenme Üniversitesi projesi ömür boyu öğrenen insanlar yaratarak yaşlılığın gülen yüzünü topluma gösteren ve yaşlıya saygı kavramına yeni bir boyut ekleyen çağdaş, demokratik ve insancıl bir projedir. Yaş almış bireylere tazelenme için yeni bir fırsatlar verecektir.



-Bu hizmetten yararlanmak isteyenler nereye başvurmalı ve kiminle iletişime geçmeli?

ALKÜ 60+Tazelenme Üniversitesi Projesi Koordinasyon Ofisi projenin resmî ofisidir. Kayıtları da burada kabul ediyoruz. Bilgi almak isteyenler ofisimizle bağlantı kurabilirler.

-Başvuru şartları için gerekenler nelerdir?

Başvuruyu bireysel olarak alıyoruz. Projeye katılmak isteyenler başvuru için üniversite yerleşkemize gelerek bize ulaşabilir, ilgili formları doldurabilir. Kayıt için nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf ve okur yazar belgesi yeterlidir. Bizler de ayrıca bazı test ve değerlendirmeler yapıyoruz. Programa devam etmesinde sakınca olmayan bireyleri programa alıyoruz.

-Projede yapılan eğitimler, etkinlikler nedir, programın işleyişi nasıl gidiyor?

Projemizde bir müfredat uyguluyoruz, bu müfredatı merak edenler web sayfamızdan ulaşabilirler. Ama kısaca bahsetmek gerekirse müfredatımızın içerisinde sağlık, tazelenme, beceri ve spor derslerinin yanı sıra seçmeli derslerimiz de var. Genel olarak derslere baktığımızda da sağlıklı yaşam, medya okur yazarlığı, gastronomi, dünya mutfakları, temel ilk yardım, uzay bilimleri, yabancı dil, emlak yönetimi, resim, müzik, fotoğrafçılık, arkeoloji, çocuk gelişimi, halk edebiyatı, hukuk, organik tarım, yüzme, pilates ve tenis gibi pek çok dersimiz var. Dört yıl boyunca bu dersleri alarak 120 AKTS kredisini tamamlayanlar projeden mezun olabiliyorlar. Bunun yanında yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler yapıyoruz. Öğrencilerimiz arasında sosyal ortamlar da yaratmaya çalışıyoruz.

-Yaş almış bireyler burada öğrendiklerini hayatlarına uyguluyorlar mı?

Proje içerisinde edindikleri bilgileri evlerinde aileleri ile paylaşan öğrencilerimiz var. Derslerimiz evde de çok ilgi görüyor ve takip ediliyor. Ayrıca yaşadıkları sportif ve sosyal deneyimleri de kendi hayatlarında bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışıyorlar.

-Öğrencilerin memnuniyet dönüşleri nasıl oluyor?

Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Hem de öğrencilerimiz hem de ailelerinden aldığımız pozitif geri bildirimler ekip olarak bizlerin de motivasyonunu arttırmaktadır. Sağlık ve sosyal olarak kendilerini iyi hisseden öğrencilerimizin yaşam kalitelerinde de pozitif yönde bir değişim görmekteyiz.



-Son olarak söylemek istedikleriniz neler?

Proje 60 yaş üzeri bireyleri toplum içerisinde devamlı olarak üretmeye ve katkı sağlamaya teşvik etmektedir. Bu aynı zamanda toplumsal bir ihtiyacı da karşılamaktadır. Üniversitemiz bu projenin devamlılığının sağlanması konusunda güven vermektedir. Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a destekleri için teşekkür etmek isterim. Ayrıca derslerimize ve projelerimize destek veren akademisyenlerimize ve üniversitemizin çeşitli birimlerinde görev alan idari personelimize de teşekkür ederim. 2025 yılı ön kayıtlarımız nisan ayında başlayacaktır. Projeye katılmak isteyen 60 yaş üstü bireyleri üniversite kampüsümüzdeki proje ofisimize bekliyoruz.