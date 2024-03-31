31 Mart yerel seçimlerinde Alanya'da yaşayanlar oylarını kullanmaya başladı. Sabah saat 08.00'de başlayan seçimde 234 bin 347 seçmen sandığa gidiyor. Seçimde MHP İlçe Başkanı Mustafa Sünbül de oyunu kullandı. Oy kullanırken Sünbül'e MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız ile MHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti. Sünbül oyunu Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda 1325 numaralı kullandı. Oy kullanmasının ardından konuşan Sünbül, "Alanya'mız, Antalya'mız ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah" dedi.

Editör: Can KISA