Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi tarafından yapımı üstlenilen Türkler Yanıklar Özel Eğitim okulu için protokol imzalandı. Alanya Kaymakamlığı’nda düzenlenen protokol okulun hayırseveri MÜSİAD Alanya Şubesi adına Başkan Mustafa Durusoy ile Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve okulun çevre düzenlemesini yapacak olan Alanya Belediyesi adına Başkan Osman Tarık Özçelik imzaladı.

Yanıklar Özel Eğitim Okulu adıyla anılacak yeni eğitim kurumu, anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde özel gereksinimli öğrencilere hizmet verecek. 17 derslikten oluşması planlanan okulun, ikinci eğitim dönemine kadar tamamlanması hedefleniyor. Alanya’nın 5. özel eğitim okulu olma özelliği taşıyan bu proje ile birlikte, öğrenci taşıma maliyetlerinin azaltılması ve öğrencilere zaman kazandırılması amaçlanıyor.

Okulun içinde mutfak, yemekhane ve oyun salonu gibi özel alanlar da yer alacak. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, özel gereksinimli bireyler için böyle bir projeye imza atmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Durusoy, başlangıçta meslek lisesi yapmayı planladıklarını, ancak şehrin ihtiyaçları doğrultusunda özel öğrencilere yönelik bir okul yapmaya karar verdiklerini belirtti. Eğitime katkıda bulunmanın kendilerini ve genel merkezlerini mutlu ettiğini vurgulayan Durusoy, bu anlamlı eğitim yatırımının Alanya’ya ve geleceğe hayırlı olmasını diledi. Özellikle özel bakım ihtiyacı duyan çocuklar için atılan bu adımın önemine de dikkat çekti.