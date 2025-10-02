Küresel Sumud Filosu'nun Mikeno gemisi, İsrail ablukasını delerek Gazze karasularına ulaşan ilk sivil gemi olarak tarihi bir zafer kazandı. 13 gemisi alıkonulan 30 gemilik konvoy, 37 ülkeden yüzlerce aktivistle insani yardımı ulaştırma direnişini sürdürürken, Gazze'nin kıtlık ve kriz altındaki halkına umut taşıyor; bu sembolik zafer, küresel dayanışmanın baskılara karşı gücünü bir kez daha kanıtladı.

SUMUD FİLOSU’NDA KRİTİK GELİŞME

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait Mikeno gemisi, İsrail’in deniz ablukasını aşarak Gazze karasularına ulaştı. Ablukayı kıran ilk gemi olma özelliğini taşıyan Mikeno’nun, Gazze kıyılarına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

13 GEMİ ALIKONULDU, 30 GEMİ YOLA DEVAM EDİYOR

Tunus’tan hareket eden ve toplamda 43 gemiden oluşan filonun 13'ü İsrail donanması tarafından durdurulurken, 30 gemi Gazze’ye ulaşmak üzere Doğu Akdeniz’deki seyrine devam ediyor. GSF tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına rağmen gemilerin sadece 46 deniz mili, yani yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta olduğu vurgulandı.

ABLUKA KARŞISINDAKİ KARARLILIK VURGULANDI

Küresel Sumud Filosu’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in dış müdahale ve engellemeleri kararlılığımızı durduramayacak. Gazze ablukasını kırma ve insani yardım koridoru oluşturma misyonumuz sürecek” denildi. Açıklamada ayrıca, Gazze’ye insani yardım ulaştırmanın küresel bir vicdan hareketi olduğu da ifade edildi.

SİLAHLI MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Filo'nun internet sitesinde yayınlanan canlı görüntülerde, Captain Nikos gemisine İsrail askerlerinin silahlarla müdahale ettiği anlar kaydedildi. Görüntülerde, alıkonulan aktivistlerin gemideki hareketliliği de gözler önüne serildi. İsrail ordusunun müdahalesi sonrası birçok ülke vatandaşı aktivistin gözaltına alındığı bildirildi.









AKTİVİSTLERİN MİLLİYETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

GSF Sözcüsü Saif Abukeshek tarafından yapılan açıklamaya göre, alıkonulan gemilerde 30 İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Alman, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3’er Yeni Zelandalı, Faslı, Ürdünlü, Polonyalı, Portekizli ve Meksikalı olmak üzere onlarca ülkeden yüzlerce aktivist yer alıyordu. Ayrıca Kuveyt, Kolombiya, Arjantin, İsviçre, Çekya, Moritanya, Avusturya, Bulgaristan, Avustralya, Sırbistan, Belçika, Bahreyn, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Güney Afrika ve Slovakya’dan da katılım sağlandığı belirtildi.

TÜRKİYE DELEGASYONU: 25 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada ise, bugüne kadar 15 gemiye doğrudan müdahale edildiği ve alıkonulan Türk aktivist sayısının 25’e yükseldiği belirtildi. Delegasyon, yardım girişiminin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde sürdüğünü ve Türkiye’nin de bu sürecin bir parçası olmaya devam ettiğini ifade etti.

“KÜRESEL BİR DİRENİŞ HAREKETİ DOĞUYOR”

Filo Sözcüsü Abukeshek, gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail’in saldırıları karşısında dünyanın dört bir yanında insanların sokaklara döküldüğüne dikkat çekerek, “Bu yalnızca Gazze için değil, her türlü baskı ve sömürüye karşı birleşen küresel bir hareketin doğuşudur” ifadelerini kullandı. Abukeshek, Gazze’ye yönelik ablukayı “modern çağın en büyük insanlık dramlarından biri” olarak tanımladı ve dayanışma çağrısını yineledi.