Antalya’da kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı iddialarıyla yankı uyandıran hafriyat sahası devri soruşturmasında, flaş bir gelişme yaşandı. Antalyaspor Kulübü ve Antalyaspor A.Ş.’nin eski başkanı Avukat Aziz Çetin, sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından savcılık ifadesini takiben serbest bırakıldı. Soruşturmanın, Antalya’nın gündemine oturan kamu zararı iddialarıyla geniş bir çerçevede devam ettiği belirtiliyor.

EVİNDEN ALINARAK EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Hakkında çıkarılan gözaltı kararı doğrultusunda sabah saatlerinde harekete geçen Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Aziz Çetin’i ikametinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çetin’in, burada dosya kapsamındaki suçlamalara ilişkin ifadesi alındı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ SONRASI SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edilen Aziz Çetin, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çetin’in ifadesinde, görev yaptığı döneme ilişkin tüm işlemlerin kulüp menfaatleri doğrultusunda ve yasal çerçevede yürütüldüğünü dile getirdiği öğrenildi.