Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Antalya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı ‘turuncu kod’ uyarısı yaptı. Uyarıda bu akşam saatlerinden itibaren merkez ilçeleri Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer'de çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare), batı ilçeleri Kumluca, Finike, Demre, Kaş ile gece saatlerinden sonra Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare) olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Kuvvetli yağmurun salı gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini ifade edilerek, kuvvetli yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Editör: Can KISA