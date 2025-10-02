6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye genelinde devam eden sismik hareketlilik, bu kez Marmara Bölgesi'ni etkiledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 14.55'te gerçekleşen sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de net şekilde hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.3

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 5.0 derinliğini ise 12.5 kilometre olarak duyurdu. AFAD ise depremin derinliğini 6.71 kilometre olarak açıkladı. Her iki kurum da sarsıntının merkez üssü olarak Marmaraereğlisi açıklarını işaret etti.







VATANDAŞLAR PANİKLE SOKAKLARA ÇIKTI

Depremin hissedildiği İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova gibi illerde vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara akın ederken, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar tedirginlik içinde açık alanlara yöneldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, birçok kişi sarsıntının şiddetli olduğunu ifade etti.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 'Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız' denildi.





İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği depremin ardından yaptığı açıklamada, kent genelinde herhangi bir hasar tespiti yapılmadığını belirtti. Açıklamada, 'Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

UZMANLARDAN SAKİNLEŞTİRİCİ AÇIKLAMALAR

Depremin ardından canlı yayınlara bağlanan uzmanlar, Marmara'da meydana gelen bu depremin büyük bir sarsıntının habercisi olmadığını belirtti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının daha önce yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden farklı bir konumda meydana geldiğini belirterek, 'Büyük bir depremin işaretçisi olduğunu düşünmüyorum. Marmara içinde pek çok fay hattı var, bunlardan biri kırılmış olabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, 'İstanbul'a yakın olduğu için geniş bir bölgede hissedildi. Bu tür depremler Marmara için olağan. Her depremi büyük bir sarsıntının habercisi olarak görmek doğru değil' açıklamasında bulundu. Ersoy, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.