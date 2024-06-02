Kaza, Manavgat ilçesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek olan Raziye Özkan’a, Hüseyin Topal’ın kullandığı 07 BAJ 620 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrulurken yardımlarına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal ve Raziye Özkan’ı vatandaşlar güneşten korumak için otomobil güneşliğinden faydalandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)