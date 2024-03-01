Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9503 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atalay Kalkan’ın kullandığı 07 BAL 815 plakalı kamyonet ile Kadir Tüfenkçi’nin kullandığı 07 BDE 867 plakalı motosikletin çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken yardımına, kazanın meydana geldiği yerde bulunan seçim ofisindeki CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara koştu. Yerde yatan yaralıyı kontrol eden Dr. Kara, kolu dışında herhangi bir sorunu olmadığını belirterek yerde yatan sürücü ve çevredeki vatandaşlardan sakin olmalarını istedi. Yaralı sürücün başında bekleyen Dr. Kara, 112 sağlık ekiplerinin gelerek yaralıyı hastaneye götürmelerinin ardından seçim ofisine geri döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)