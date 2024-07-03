Manavgat ilçesinde gece 04.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belarus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Şavki Çoban idaresindeki 07 AAZ 365 plakalı tur midibüsü, köprülü kavşağı girişinde kaza yaptı. Bariyer ve beton direğe çarpan araç yan yola savrulurken, kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 16'sı Rus, 4'ü Belaruslu turist yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bariyer ve beton duvara çarparak şiddetli bir şekilde savrulması yer aldı.