Olay, 12 Nisan gecesi Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; park halindeki Yunus Emre Okudan’a ait 07 AOG 049 plakalı tırın yandığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Yanmakta olan tır, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Yangının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada tırın içerisinde taş bulunması Taşağıl Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ekiplerini harekete geçirdi.



Tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinde olay anında motosikletle gelen kişiler olduğunu belirleyen ekipler, olayın failleri olduğu belirlenen Y.Ö. (17), Mehmet Öter, İsmail Arslan ve E.G.'yi (16) kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin cep telefonuyla olay anını kaydettikleri görüntüler bulundu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. ve İsmail Arslan tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

Şüphelilerin kısa süre önce tır sahibi ile tartışma yaşadıkları, aracı bundan dolayı yaktıkları bildirildi.