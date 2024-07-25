Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Hatipler Mahallesi yan yolda meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Muhammet D.'nin kullandığı 07 BGU 662 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil, Hatipler Yenimahalle kavşağını geçtikten sonra sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarpan araç sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Araca çarpmamak için direksiyonu kırmış

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından araç sürücüsü Muhammet D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yan yolda seyir halindeki otomobil Yenimahalle kavşağına geldiğinde D-400 kara yolundan yan yola girmek için bekleyen araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı sırada yoldan çıkıp betonarme direğe çarptığı görüldü.