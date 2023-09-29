Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin yanı sıra hava destekli uyuşturucu operasyonunda 10 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda belirlenen adreslere giden Özel Harekat timleri, kapıları kırıp ikametlere giriş yaptı, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.



İkametlerde yapılan aramalarda aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu aparatı ve silah ele geçirilirken 3 ü kadın 13 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)