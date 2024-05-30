Kaza, Manavgat’ın Bucakşeyhler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki Orhan Kızıltan’ın yönetiminde ki 06 DEY 271 plakalı kamyonete, aynı istikamette gitmekte olan Şaban Karaöz’ün kullandığı 01 APF 250 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Şaban Karaöz ve motosiklette yolcu olarak bulunan İlyana Karaöz yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Aşağıışıklar’da elektrikli bisiklet devrildi

Öte yandan, Aşağıışıklar Mahallesi’nde ise Manavgat istikametine seyir halindeki Ayşe Ertaş’ın kullandığı 07 BRH 788 plakalı 3 tekerli elektrikli bisikletin virajı alamayarak yolun sağ tarafındaki dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Ayşe Ertaş ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Hatice Ağaç yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.