Kaza, Akseki-Manavgat D-695 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mahmut Ozan’ın kullandığı 68 HA 100 plakalı otomobil, Taşkesiği’ne geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada araç sürücüsü Mahmut Ozan ve yolcu olarak bulunan İlhan Kara yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)