Kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Hüseyin O.'nun kullandığı 07 BGZ 682 plakalı motosiklet, dikkatsiz bir şekilde caddeye çıkan Mehmet Ö.'nün kullandığı 42 AR 028 plakalı kamyona çarpmamak için frene bastı. Ani fren nedeniyle motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü kayarak kamyonun ön tekerine çarptı.

Kıl payı atlattılar

Kamyonun altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Hüseyin O. ve yolcu olarak bulunan Ayşe O. ile kucağındaki bebeği Isra Asel O. yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeği ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin O. ise trafik ekiplerinin işlemlerini tamamlamasının ardından kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.