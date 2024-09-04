Sanayi Camiine giren hırsız, üst üste koyduğu rahle ve sehpaların üzerine çıkıp yaklaşık 3 metre yükseğe tırmanarak girdiği imam odasından hayırseverlerin yaptığı yardımları aldıktan sonra imam odasının masasında bulunan yedek anahtarla imam odasının kapısını açtıktan sona camiden dışarı çıktı. Camiden çıktığı sırada sanki cami görevlisiymiş gibi cami dışında namaz kılan 1 kişiyi içeri alan ve namazını bitirene kadar ona eşlik eden hırsız, namaz bitimi yine vatandaşla birlikte camiden çıkıp gitti. Öğle namazının ardından camiden ayrılan ve yaklaşık 2 saat sonra camiye geri dönen cami imamı A.B., imam odasının kapısının açık olduğunu, masanın üzerindeki eşyaların yerlerinin değiştiğini görüp çevreyi kontrol ettiğinde üst üste konulmuş sehpaları gördü. Güvenlik kamerasını açan cami imamı, hırsızın 3 metre yükseklikten içeri girdiğini, uzun süre içeride kalarak her yeri karıştırdığını, yardım paralarını aldığını görünce hemen polisi aradı. Camiye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi cami kapısında ve imam odasında parmak izi çalışması yaptı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızın, camiye girdikten sonra önce tabureleri üst üste koyarak imam odasına girmeyi denediği, başaramayınca sehpa ve rahleyi üst üste koyduktan sonra üzerine çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekliğe tırmanıp içeri girdiği, 15-20 dakika odayı alt üst ettikten sonra masadaki anahtarları kapıda deneyip yedek anahtarı bulduktan sonra kapıyı açıp çıktığı görüldü.