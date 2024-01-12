Kaza, Manavgat Köprüsü girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Arda Ergen’in kullandığı 07 LJB 27 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsü girişinde yaya olarak yanında küçük bir çocuklar birlikte Cumhuriyet Meydanı istikametinden yolun karşısına geçmekte olan Ayşe Sencer’e çarptı.

Kazada, motosikletin çarptığı Ayşe Sencer ve çarpmanın ardından devrilen motosikletin sürücüsü Arda Ergen yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yaya telefonla konuşuyordu

Kazayı gören vatandaşlar, yaya kadının yanında çocuk olduğunu, telefonla konuşarak yolun karşısına geçtiğini ve çevresine bakmadığını, motosikletin ise alabildiğine hızlı olduğunu dile getirdi.

Film izler gibi yaralılara müdahaleyi izlediler

Kazanın ardından yaralıların etrafı bir anda yardım için gelenlerin yanı sıra meraklı bir kalabalık tarafından sarıldı. Eli cebinde olayları izleyen ve akıl verenlerin yanında sarmaş dolaş gelen genç bir çift, sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesini ve sedye ile ambulansa götürülme anını adeta film izler gibi yakından izledi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)