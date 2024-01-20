Taşağıl Mahallesinden gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Karakoluna bağlı ekipler, Taşağıl Mahallesi sınırlarında bulunan golf otelin sahilinde cesetle karşılaştı. Aynı saatlerde Kızılot’ta bulunan bir otelin sahilinde bir ceset bulunduğu ihbarı Çenger Jandarma Karakolu ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, üzerinde sadece ayakkabı ve şort olduğu değerlendirilen kıyafet bulunan çürümeye yüz tutmuş cesetle karşılaştı.



Sahil güvenlik ekipleri sevk edildi

Cesetlerin denizden dalgalarla sahile çıktığı değerlendirilirken olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kimliği ve cinsiyetleri belirlenemeyen 2 cesedin, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

Diğer taraftan, 3 gün önce yine dalgalar Çenger sahilinde ve Alanya sahilinde yine çürümüş vaziyette 2 ceset bulunmuştu.

Kaynak: İHA