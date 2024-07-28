Olay, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Jandarma ekipleri, drift yapan bir araca dair gelen ihbar üzerine hızla harekete geçti. Yakalanan araçta yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Yapılan denetimler sonucunda sürücüye, trafik kanununun çeşitli maddeleri gerekçesiyle toplamda 64.626 TL para cezası kesildi. Cezalar arasında;

Drift yapmak: 32.233 TL,

Alkollü araç kullanmak: 6.439 TL,

Sürücü belgesiz araç kullanmanın: 12.977 TL.

Ayrıca olayla bağlantılı olarak aracın sahibi de yasal yaptırımlara tabi tutuldu.

Jandarma, kalan sürede sürücüyü gözaltına alarak, trafik güvenliğini tehlikeye atan eylemlerle mücadele edeceklerini ve kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı önlemler alacaklarını belirtti.