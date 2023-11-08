Olay, bugün Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Y. E. (41) site görevlisi olarak çalıştığı sitede bulunan elektrik kontrol odasında kendini bez parçasıyla asmış halde ölü bulundu. Jandarma ve savcı incelemesinin ardından Ekinci’nin cenazesi Alanya Belediye Morgu’na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.