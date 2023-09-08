Liselerde yeni dönem hayata geçiyor...

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen sınıf tekrarı uygulamasına yeniden dönülüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencileri uyararak devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı. Bakan Tekin, "Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına" ifadelerini kullandı.

"6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak"

Bunun ardından düzenlemenin detayları da belli oldu. Bu kapsamda 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Açık liseye geçiş zorlaştı

Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Bundan böyle yönetmelik kapsamında, istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek.

Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak.

Devamsızlıkta yeni kurallar

Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak. Özürsüz 2 gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu velilere bildirilecek.