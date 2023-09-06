Alanya Belediyesi ve Rotary Kulübü işbirliğinde çocuk fizyoterapistliği konusunda tecrübeli 3 uzman Alanya’ya gelerek Alanya’da pediatri alanında çalışan fizyoterapistlere ücretsiz interaktif ve pratik eğitim verdi. Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nde “Ölçülebileni Ölç, Ölçülemeyeni Ölçülebilir Yap” düşüncesiyle gerçekleştirilen ‘Bebeklikten Yetişkinliğe Vaka Takibi Eğitim Semineri’ne çok sayıda fizyoterapist ilgi gösterdi.

UZMAN İSİMLERDEN 2 GÜNLÜK EĞİTİM

İlginin yoğun olduğu eğitim programına eğitmen olarak alanında uzman 3 değerli isim katıldı. Pediatrik, Vojta ve Bobaht alanlarında uzman olan Fizyoterapist Şehnaz Yüce, Schroth terapisti Fizyoterapist İlayda Candan Aşkar, Are Duyu Bütünleme ve EBTA Bobath terapisti Uzman Fizyoterapist Onur Aşkar 2 gün boyunca uzmanlıkları hakkında bilgiler verdi.

VAKA TAKİP SÜRECİ DETAYLARIYLA ANLATILDI

2 günlük eğitimde 0-2 yaş vaka takibinde takip edilecek gelişim süreci, hangi fizyoterapi yaklaşımı hangi vakaya uygundur, duygusal süreçler ve vaka örnekleri, normal motor gelişiminde omurga gelişim takibi ve vaka değerlendirmeleri ile terapi planlarının çizimi gibi konular ele alındı.

“ÖZEL BİREYLERİMİZİ TOPLUMA ADAPTE ETMEK İSTİYORUZ”

Eğitim programına katılan uzmanlara plaket veren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Belediyesi olarak her daim çalışmalarının merkezine ‘Engelsiz Kent Alanya’ olgusunu oturttuklarını belirterek, “Alanya’mızda yaşayan engelli bireylerimizin en az sorun ile kentte hareket etmesi ve topluma adaptasyonu için çalışıyoruz ve hizmet veriyoruz. Bu anlamda engelli bireylerimize destek olacak, onların hayatını kolaylaştıracak her projenin içerisinde yer almaya ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Bugün buraya gelen, 2 gün boyunca emek harcayan tüm eğitmen hocalarımıza ve bu eğitimden faydalanan herkese teşekkür ediyorum. Bizimle işbirliği yapan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Rotary Kulübü’ne de şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Başkan Yardımcısı Yüksel, eğitmen hocalara daha sonrasında ipek kozasından tablo hediye etti.



