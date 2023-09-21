Alanya'da olduğu gibi tüm Türkiye'de turşu sezonu açıldı. Vatandaş bir yandan en iyi turşu tarifini ararken bir yandanda en güzel ürünü bulmak için çarşı pazar dolaşıyor. 35 yıllık turşucu Sinan Mustafa Erdin, turşuya lezzet katan püf noktaları ise şöyle anlatıyor.

İşin sırrı, turşunun kütür kütür olmasıymış. Bunun için ise öncelikle doğru malzemelerin kullanılması gerekiyor. Turşunun lezzetini arttıran malzemeler arasında tuz, sirke, sarımsak, biberiye ve kekik gibi baharatlar yer alıyor.

İkinci önemli nokta, turşu yaparken kullanılacak olan suyun kalitesidir. Su, turşunun tadını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, mümkünse kaynak suyu kullanılması öneriliyor.

Turşu yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise turşu sebzelerinin tazeliğidir. Taze sebzeler, turşunun lezzetini arttırır ve daha kısa sürede fermente olmasını sağlar. Bu nedenle, turşu yaparken taze sebzeler kullanmak önemlidir.

Turşu yapımında en önemli adım ise doğru fermantasyon süresinin belirlenmesidir. Turşunun lezzetli olması için doğru fermantasyon süresi çok önemlidir. Bu süre, turşunun cinsine ve büyüklüğüne göre değişebilir. Ancak genel olarak, turşu en az 1 hafta boyunca fermantasyon sürecinden geçmelidir.

Son olarak, turşuyu saklama koşulları da turşunun lezzetini etkileyen faktörlerden biridir. Turşu, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Ayrıca, turşunun üzerini örtecek kadar su ilave edilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem