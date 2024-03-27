Türkiye’de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine olan farkındalığı artırmak üzere her yıl 27 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Kestel Yerleşkesi Amfitiyatro alanında; ALKÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığınca düzenlenen, “ALKÜ Okuyor, Türkiye Okuyor!” sloganıyla süren etkinliklerde ALKÜ ailesi kitap okudu. Alanya Yeşilöz İlkokulu öğrencilerinin de yer aldığı etkinliklerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan kitaplar, Alanya Müftülüğünce okuyuculara hediye edildi. Etkinlikler kapsamında ALKÜ Kütüphanesinden en çok faydalanan 3 öğrenci ve 3 akademik personele hediyeler takdim edildi. Etkinlikler hafta boyunca birçok programla devam edecek. Öte yandan ALKÜ Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığınca hafta boyunca kütüphaneden faydalanan her bir kişiye çeşitli hediyeler verilecek.



REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “KÜTÜPHANELER FIRSAT ALANLARIDIR”

60. Kütüphane Haftası’nın dolu dolu geçmesini temenni eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, kütüphanelerin her yaş grubundan insanlara kapılarını açarak öğrenme sürecini teşvik etmesiyle toplumun gelişmesinde önemli bir rol aldıklarını belirtti. Herkesi kütüphaneleri kullanmaya davet eden Prof. Dr. Bayramoğlu, “Unutmayalım ki kütüphaneler, bilginin özgürce paylaşıldığı ve herkesin kendini geliştirebileceği alanlardır. Bu haftayı, kütüphanelerimize gitmek ve değerli kaynaklarını keşfetmek için fırsat olarak görelim. Kütüphanelere olan desteğimizi artıralım ve bilgiye erişimi herkes için kolaylaştıralım. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin kütüphane kullanımını önemsiyoruz. Şu anda hâlihazırda üniversitemiz kütüphanesinde 50 bini aşkın basılı kitap, 31.717 adet elektronik kitap mevcut. Bu kıymetli organizasyonda emeği geçenler başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür eder, kitap dolu bir ömür dilerim.” dedi.



BAŞKAN OCAKDAN. “YENİ KÜTÜPHANEMİZ ÖĞRENCİLERİMİZİN 7/24 HİZMETİNDE”

Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık eğitimlerine imza attıklarını söyleyen ALKÜ Genel Sekreter Yardımcısı, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanı Onur Ocakdan, ALKÜ’nün yeni kütüphanesiyle de öğrenci ve personellerine daha konforlu hizmet verdiklerini dile getirdi. Yeni kütüphanenin Rektörlük binasında 7/24 usulüyle hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Ocakdan, “Yeni kütüphanemizde engelli kullanıcılarımıza sağlanan imkânlarla artık daha çok kullanıcıya ulaşabiliyoruz. ‘Her kütüphane bir hapishane kapatır.’ düşüncesiyle kütüphanemizdeki çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz. Engin kültürümüzü ve bilgileri gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kütüphaneler haftası kutlu olsun.” dedi.



Amfitiyatroda kitap okuma etkinliğinin tamamlanmasının ardından Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda Yazar Abdullah Akbaş’ın konuşmacı olduğu söyleşi yapıldı. Yazar Akbaş, Alanya’da Osmanlı Dönemi’nin son yılları ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının nasıl yaşandığını ve Alanyalı bir Türk genci ile Alanyalı bir Rum kızın aşk hikâyesini konu olan “Dilvarda” isimli kitabını anlattı. Yazar Akbaş, söyleşinin ardından okuyucuların kitaplarını imzaladı. Program sonunda Yazar Abdullah Akbaş’a, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’a, Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Turan Topçuoğlu’na ve ALKÜ Kütüphane Şube Müdürü Öğr. Gör. Özlem Aslan’a teşekkür belgesi takdim edildi. Programlara; ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.