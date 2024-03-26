Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik çalışmaların yanında sosyal projeler üreterek insan hayatına dokunmaya da devam ediyor. Bu kapsamda yaş almış bireylerin yeniden eğitime dâhil edilmesi ve tecrübelerinden faydalanılması için 2021 yılında hayata geçirilen ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi, bünyesindeki öğrencilerle birbirinden renkli etkinlikler ve eğitim çalışmalarına imza atıyor. ALKÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenledi. İlk etkinlik Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan sergi ve müzik dinletisi oldu. 18 Mart Pazartesi günü Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Eğitim Fakültesi fuaye alanında “Yaşam Ellerinde” adlı bir sergi düzenlerken Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda ise Türk sanat musikisi koro dinletisi yapıldı. Daha sonra 20 Mart Çarşamba günü düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Alanya” panelinin konuğu Alanyalı Oğuz Korum oldu. Korum; panelde Alanya’nın yaşam tarzını, tarihini ve insanlarını yerel özellikleriyle anlattı.

ETKİNLİKLER ÜNİVERSİTE DIŞINDA DEVAM ETTİ

Yaşlılara Saygı Haftası’nın başında Kestel Yerleşkesi içinde hayata geçirilen etkinlikler, hafta sonunda ise Alanya’nın tarihi ve kültürel alanlarında devam etti. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, 22 Mart Cuma günü Alanya Belediye Tiyatrosunda “Yaşlı Adam ve Deniz” isimli tiyatro oyununda buluştular. Etkinlikler cumartesi günü de devam etti. Bir hafta boyunca dolu dolu geçen etkinliklere; ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, ALKÜ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, Genel Sekter Yardımcısı Onur Ocakdan, öğrenciler ve personeller katıldı.

DOÇ. DR. NALBANT: “ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE GELİŞTİRİYORLAR”

60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nın birbirinden güzel etkinliklerle geçirildiğini söyleyerek öğrencilerin de moral ve motivasyonlarının yükseldiğini vurguladı. Alanya’da yaş almış bireylerin yaptıkları bu etkinliklerin vatandaşlar tarafından da tam destek aldığını söyleyen Doç. Dr. Nalbant, “Şu anda üniversitemiz 1 ve 2. sınıf olarak öğretim faaliyetlerine devam ediyor. İlginin sürekli arttığı okulumuzda öğrencilerimiz kendilerini en iyi şekilde geliştirmeye devam ediyorlar. Son yapılan etkinliklerde de öğrencilerimiz; sanatsal, kültürel, sportif ve birçok alanda kabiliyetlerini gösterdiler. Öğrencilerimizle gurur duyuyor, başarılarının her daim devam etmesini diliyorum.” dedi. Nalbant, ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesine tam destek veren Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür etti. Nalbant, ALKÜ ailesi tarafından sağlanan desteklerle 60+ Tazelenme Üniversitesinin tüm ülkeye örnek olacağının da altını çizdi.