Alanya Süleymanlar köyünde akşam saatlerinde sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ormanlık alanda çıkan yangının, geçen yıl aynı yerde meydana gelen yangına yakın yerde olması akıllara kundaklama olabileceğini iddiasını akıllara getirdi. Bölgede yaşayan bir vatandaş, yangının geçen yıl ormalık alanda çıkan yangın alanına çok yakın olduğunu ve kundaklama olabileceği iddiasında bulundu.

