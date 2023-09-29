Alanya etabında City Line Alanya Belediyespor, Alanya Belediyespor, Armoni Alanya Kestelspor ve Türklerspor takımları mücadele ediyor. 1 Ekim Pazar günü sona erecek olan etapta kıran kırana maçlar oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşması City Line Alanya Belediyespor ile Alanya Belediyespor arasında gerçekleştirildi. Maçın kazananı 7-0 lık bir üstünlükle City Line Alanya Belediyespor takımı oldu. Günün ikinci maçı ise Armoni Alanya Kestelspor ile Türklerspor arasında oynandı. Türklerspor 6-3 galip geldi. 1 Ekim Pazar günü saat 18.00 da Plaj Futbolu Alanya Etabı’ nın ödül töreni yapılacaktır.

Yarın oynanacak maç programı şöyle;

15.00 City Line Alanya Belediyespor - Alanya Kestelspor

16.30 Türklerspor - Alanya Belediyespor