Alanya etabında City Line Alanya Belediyespor, Alanya Belediyespor, Armoni Alanya Kestelspor ve Türklerspor takımları mücadele ediyor. 1 Ekim Pazar günü sona erecek olan etapta kıran kırana maçlar oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşması City Line Alanya Belediyespor ile Alanya Belediyespor arasında gerçekleştirildi. Maçın kazananı 7-0 lık bir üstünlükle City Line Alanya Belediyespor takımı oldu. Günün ikinci maçı ise Armoni Alanya Kestelspor ile Türklerspor arasında oynandı. Türklerspor 6-3 galip geldi. 1 Ekim Pazar günü saat 18.00 da Plaj Futbolu Alanya Etabı’ nın ödül töreni yapılacaktır.

Alanyalı Efeler İlk Maçında Galip Geldi Alanyalı Efeler İlk Maçında Galip Geldi

Yarın oynanacak maç programı şöyle;

15.00               City Line Alanya Belediyespor - Alanya Kestelspor

16.30               Türklerspor - Alanya Belediyespor