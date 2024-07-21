Türkiye'de sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor! Son yapılan meteorolojik analizlere göre, ülkemizin büyük bir kısmında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında sıcaklıkların 4 ila 8 derece, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise 3 ila 5 derece daha yüksek olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı bildiriliyor. Özellikle Antalya’da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 41 derece olarak belirlenmişken, hissedilecek sıcaklığın 60-65 dereceye ulaşması bekleniyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Sıcak havalarda yeterli su tüketimi ve gölgelik alanlarda kalmak da son derece önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi