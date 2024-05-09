Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçlarının tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabakaları yönetecek hakemler de açıklandı. Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 36’ıncı haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Son haftalarda çıkışa geçen Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor çıkışına devam etmek istiyor. Kritik maçta Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Numanoğlu, kariyerinde en çok Alanyaspor’un karşılaşmalarında görev aldı. Numanoğlu’nun 12 maçını yönettiği Alanyaspor, bu karşılaşmaların 6’sında galibiyet, 3’ünde beraberlik ve 3’ünde de mağlubiyet aldı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şöyle:

Fenerbahçe-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

Fatih Karagümrük-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Trabzonspor-İstanbulspor: Emre Kargın

Alanyaspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Konyaspor-Samsunspor: Kadir Sağlam

Adana Demirspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

Sivasspor-Başakşehir: Bahattin Şimşek

Kasımpaşa-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Hatayspor-Ankaragücü: Ali Şansalan

Pendikspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan