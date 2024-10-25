Konyaaltı Belediyesi kadınlara yönelik; şiddet karşısında yasal haklar, cinsiyet eşitsizliklerine karşı mücadele alanları, kadınların siyasete katılımları gibi pek çok konuda güçlenmelerine destek olmak amacıyla Kadının İnsan Hakları Derneği’nin düzenlediği eğitim programına ilişkin KİHEP İşbirliği Protokolü imzaladı. 30 yıllık mücadelenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kotan, “Çağdaş toplum istiyorsak toplumun her alanında kadınların olması lazım” diye konuştu. Eğitici eğitimlerine katılarak bu konuda uzmanlaşan Konyaaltı Belediyesi personelleri, imzalanan protokolle birlikte Konyaaltı Belediyesi bünyesinde tüm kadınların katılabileceği 16 haftalık eğitim programı düzenleyecek. Kadınların güçlenmelerini destekleyen bu program ile; yasal hak ve özgürlükler, psiko-sosyal dayanıklılık, siyaset ve kadın gibi pek çok konuda eğitim gerçekleştirilecek.

DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Kadınların yaşam alanlarında haklarını bilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Kotan, “Kadınların her alanda güçlenmesi, sadece kadınlar için değil, toplumun tamamı için bir gerekliliktir. KİH ile attığımız bu adım, şehrimizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlam temellere oturmasına katkı sağlayacak. Bu işbirliği ile kadınların hem bireysel hem toplumsal düzeyde güçlenmesine yönelik önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Eğitimler ve projeler, belediyenin kadın hakları konusunda öncü rol üstlenmesine katkı sağlayacak. Sizlerle çıktığımız bu yolda daha güçlü olacağız” şeklinde konuştu.

HER ALANDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZ

Kadınların, haklarını bilmesinin önemini vurgulayan Başkan Kotan, ‘’Kadınların bu noktada eşitlik mücadelesi vermesi çok önemli. Bu da ancak hak ve hukukla olabilecek bir şey. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Cumhuriyet’le birlikte kadınların hakları noktasında çok büyük gelişmeler oldu, kadınlar Avrupa ülkelerinden önce seçme seçilme hakkını kazandı. Ancak yüz yıl önceden bugüne ne yazık ki kadın cinayetlerini, çocuk cinayetlerini konuşuyoruz. Kadınların hak mücadelesi, yaşam hakkı mücadelesine dönüştü. Bunun için biz de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere, tüm dezavantajlı gruplara her zaman için tam destek olacağız” dedi.

Kotan sözlerini şöyle sürdürdü, ‘’Kamuoyuna yansıyan kadar, görünmeyen yerlerde de kadına yönelik şiddetin var olduğunu biliyoruz. Bizim mücadelemiz şiddet gören, toplumda görünmeyen, sesini duyuramayan, güçlenmek isteyen kadınlara erişmek içindir. Bu eğitim programına dahil olmamızın sebebi de bu. Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu bir toplum, adaletin ve kalkınmanın teminatıdır. Bu yüzden her alanda cinsiyet eşitliğini sağlamak en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

KADINLAR DÖNÜŞTÜKÇE TOPLUM DA DÖNÜŞECEK

Konyaaltı Belediyesi’nin Antalya’da bu protokolü imzalayan ilk belediye olduğunu belirten KİH Derneği Danışmanı Nigar Etizer Karacık, “Amacımız yaşananları doğru bir dille anlatıp çözüm yollarını birlikte düşünerek bir alan açmak. Kadınlar dönüştükçe toplumun da dönüşeceğine dair güçlü bir inancımız var. Bu programların da toplumu daha sağlıklı bir yere taşıyacağını düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin sahaya daha hızlı ulaşabildiğini gördük ve Antalya’da Konyaaltı Belediyesi ile ilk protokolümüzü imzaladık. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’a çok teşekkür ederiz. Kadınların eğitim alabileceği bir alan açarak bu protokole imza attı. Eşitlik birimi konusunda da önemli bir adım attı. Topluma sağlıklı bir gelecek sunma yolundaki çabalarımızda bize destek verdiği için kendisine minnettarız, Konyaaltı Belediyesi’nin ardından, umuyorum Antalya’da diğer belediyelerle de ortak çalışmalar yürüteceğiz” şeklinde konuştu.