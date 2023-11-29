Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde muhtarlık seçimleri için çalışmalar başladı. Bir çok mahallede muhtar adayları adaylıklarını açıklayıp, seçim çalışmalarına başlarken, Konaklı’yı bir dönem yöneten Muhtar Osman Kaya yeniden aday olduğunu açıkladı. Muhtar Kaya, “Partiniz ne olursa olsun ama muhtarınız Osman Kaya olsun. Biz yola ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkıyoruz” dedi
Konaklı’da Eski Muhtar Kaya Yeniden Aday Olduğunu Duyurdu
Konaklı Mahallesi'nde bir dönem muhtarlık görevinde bulunan Osman Kaya yeniden sahalara dönerek adaylığını açıkladı.
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