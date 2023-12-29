Alanya Antalya Karayolu Kızılot mevkiinde otomobil ile otobüs çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüsünün aracında şıkıştığı öğrenildi. Kazanın ardından araç sürücüsünün yardımına ile olarak yoldan geçen diğer araç sürücüleri ile çevredeki vatandaşlar koştu.

