Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğu, batı ve merkezde 4 koldan başlattığı asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 4 ayrı ekiple sürdürülen çalışmalar, batıda Türkler, Güney, Güzelbağ ve Gözübüyük; doğuda Bıçakçı ile Dim Alacami, merkezde ise Kestel Mahallesi’nde sıcak asfalt ile devam ediyor. Doğu ve batı mahallelerinde sathi kaplama emisyon çalışmalarını sürdüren ekipler Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in söz verdiği bölgelerde ise asfalt hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Güney Mahallesi’nde 3 bin 700 metre, Türkler Mahallesi’nde 4 bin 800 metre Gözübüyük Mahallesi’nde 5 bin 400 metre ve Yenice Mahallesi’nde 2 bin metre sathi kaplama çalışması hedeflenirken Soğukpınar, Emişbeleni, Elikesik, Toslak ve Bayır Mahallesi’nde programa alınan yollarda hazırlık çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.