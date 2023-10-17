Kaza, Mithatpaşa Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden Mahmut Su’nun kullandığı 07 AUR 214 plakalı motosiklete, Hisar Caddesi'nden Antalya Caddesi istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Rukiye Zehra Coşar’ın kullandığı 48 U 2094 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin ambulansta yaptığı müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)